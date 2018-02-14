İzmir Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu

İZMİR merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Mardin, Siirt ve Tunceli'de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi. - İzmir