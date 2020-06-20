İzmir merkezli 56 ildeki FETÖ operasyonunda 81 kişi tutuklandı, birçoğu itirafçı oldu
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İzmir merkezli 56 ildeki FETÖ operasyonunda 81 kişi tutuklandı, birçoğu itirafçı oldu

İzmir merkezli 56 ildeki FETÖ operasyonunda 81 kişi tutuklandı, birçoğu itirafçı oldu İzmir merkezli 56 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 150 astsubaydan 81'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol...

20.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:39

İzmir merkezli 56 ildeki FETÖ operasyonunda 81 kişi tutuklandı, birçoğu itirafçı oldu

İZMİR - İzmir merkezli 56 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 150 astsubaydan 81'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çoğu ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 56 ilde, 16 Haziran tarihinde FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 119'u muvazzaf 167 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmişti. Şüphelilerden 79'unun Kara Kuvvetleri, 13'ünün Hava Kuvvetleri, 66'sının Jandarma ve 9'unun Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 119'unun da hala görev yaptığı öğrenilmişti. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 150 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Çok sayıda şüpheli itirafçı oldu

Ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen, 150 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 94 şüphelinin 81'i tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca haklarında daha önce aynı suçtan soruşturma bulunduğu belirlenen 4 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı iptal edilirken, 13 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, şüphelilerin birçoğunun ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.

İzmir merkezli 56 ildeki FETÖ operasyonunda 81 kişi tutuklandı, birçoğu itirafçı oldu

Kaynak: İHA

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