İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
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İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir merkezli 56 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
16.06.2020 04:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 04:50

İzmir merkezli 56 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve 119'u TSK'da aktif olarak görev yapan 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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