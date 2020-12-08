İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 204 gözaltı (4)

YURT DIŞINDA GÖREV YAPANLAR DA VARİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer başka ülkelerde görev yapanların da olduğu belirtildi.