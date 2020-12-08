İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 204 gözaltı (4)
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İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 204 gözaltı (4)

08.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:21
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 204 gözaltı (4)

YURT DIŞINDA GÖREV YAPANLAR DA VARİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer başka ülkelerde görev yapanların da olduğu belirtildi.

YURT DIŞINDA GÖREV YAPANLAR DA VAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer başka ülkelerde görev yapanların da olduğu belirtildi. Şüphelilerin ilerleyen saatlerde yurda getirilmesi bekleniyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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