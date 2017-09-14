İzmir Merkezli 5 İlde Terör Operasyonu: 17 Gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte eleman temin ettikleri iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir merkezli 5 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ve KCK yapılanmasının deşifresine yönelik 5 ilde çalışma başlattı.



21 şüpheli hakkında yakalama kararı



Bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin etmeye çalıştığı, terör örgütü adına para topladığı belirlenen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Beş ilde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda ise 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan operasyonlarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel kitap ve doküman, örgütü simgeleyen bez parçaları ile av tüfeği ve tabanca mermileri ele geçirildi.



Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin aranmasının ise sürdüğü öğrenildi. - İZMİR