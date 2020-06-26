İzmir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 81 şüpheli yakalandı
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İzmir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 81 şüpheli yakalandı

İzmir'de elebaşılığını Nihat A. ile Sedat A. kardeşlerin yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 81 zanlı gözaltına alındı.

İzmir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 81 şüpheli yakalandı
26.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:49

İzmir'de elebaşılığını Nihat A. ile Sedat A. kardeşlerin yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 81 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek aracıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 94 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de 78, Adana'da 5, İstanbul'da 3, Uşak'ta 2 ve Manisa'da bir olmak üzere 89 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 81 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde 15 kilogram esrar, 5 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu nitelikle 20 hap, yarım litre amonyak çözelti, Hint keneviri, 5 silah, 177 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, bir pompalı tüfek ve silaha ait fişeklerle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 30 bin lira ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürü Aşkın'ın açıklaması

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Haziran'ın "Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü" olduğunu hatırlatarak, böyle bir günde, "zehir tacirlerine" yönelik önemli bir çalışmaya imza atıldığını belirtti.

Operasyonun iş birliği içinde gerçekleştirildiğini, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının önemli destekleri olduğunu, operasyona 800'den fazla polis memuru ve amirin katıldığını aktaran Aşkın, şunları ifade etti:

"İzmir'de 2 yıllık bir sürede Konak bölgesinde 126 noktada, bin 71 polisle Narko Alan Projesi yürütüyoruz. Narko Alan Projesi, özellikle İzmir'de uyuşturucu satılan alanın yoğun olduğu bir bölgeydi. Bu bölgeyi bizim çok sıkmamız neticesinde başka bölgelere kayabileceğini değerlendiriyorduk. Karşıyaka bölgemiz ağırlıklı yerleşmiş alçak bir çete, gençlerimizi zehirleyen bir çete. Çok nitelikli bir çalışma oldu. Şu anda 80 üzerinde gözaltımız var. Yakalamalarımız devam ediyor. Başarılı bir çalışma oldu."

"Mücadele devam edecek"

Gençleri uyuşturucudan korumak için mücadeleyi sürdüreceklerini aktaran Aşkın, şöyle devam etti:

"Her konuşmamızda söylediğimiz gibi dağdaki son terörist bitene kadar terörle mücadele nasıl devam edecekse, son torbacı gençlerimizi zehirlemekten vazgeçtiği noktaya kadar da uyuşturucuyla mücadelemiz devam edecek. Uyuşturucu çağın en büyük hastalığı. Çağın en büyük sorunu. İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bunun üzerine bütün gücümüzle, hücrelerimizle gitmeye devam edeceğiz."

Çetenin elebaşılarından yakalananların olduğunu belirten Aşkın, "1 firarımız var. Onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor. Çetenin bütün sistemini, iskeletini şu anda çıkarmış durumdayız. Büyük sayıda gözaltımız var." dedi.

Aşkın, Narko Alan Projesi'ne başladıklarından bu yana İzmir'de uyuşturucudan ölen çocuk ve genç sayısının yüzde 80'den fazla azaldığını kaydederek, "Bu çalışmaların topluma ne kadar katkı sağladığını, çocuklarımızı gençlerimizi ne kadar koruduğunu bilerek bu bilinçle hareket ediyoruz. Hepsi bizim çocuklarımız. Umarız bir gün hiç kimse uyuşturucu kullanmaz. Öyle güzel bir şehir olur İzmir. Çok emek vermek lazım. Arkadaşlarımız da gece gündüz çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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