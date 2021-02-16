İzmir merkezli 5 ilde şehit ve gaziler adına bağış yöntemiyle dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı
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İzmir merkezli 5 ilde şehit ve gaziler adına bağış yöntemiyle dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı

16.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:30
İzmir merkezli 5 ilde şehit ve gaziler adına bağış yöntemiyle dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şehit ve gazilerin ismini kullanarak yardım adı altında para toplayıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şehit ve gazilerin ismini kullanarak yardım adı altında para toplayıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi" adı altında şehit ve gazi çocukları adına illegal yollardan yardım toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, kendilerini gazi ve emekli asker olarak tanıtan zanlıların mağdurlara çağrı merkezi üzerinden ulaştıklarını belirledi.

Araştırmada, çağrı merkezi adına aranan kişilerin kabul etmesi halinde önce hediye olarak dergi, ajanda ve bayrak gibi ürünlerin gönderildiği, ardından da yardım adı altında bu kişilerden bağış adı altında 6 ayda bir düzenli para aldıkları ortaya çıktı.

Bazı şüphelilerin de komisyon usulü çalıştıkları saptandı.

Bunun üzerine İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Düzce ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında elebaşı F.T'nin de bulunduğu 22 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çağrı merkezi adı altında yapılan aramalarda kullanılan konuşma metinleri de ele geçirildi.

İzmir'e getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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