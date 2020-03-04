İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

04.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:55

İzmir merkezli 5 ilde, 2019 yılında yapılan 'polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme' sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY (Fetullahçı Terrör Örgütü) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 2019 yılında yapılan 'polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme' sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç Komiser yardımcısı, 1 ihraç Başpolis memuru, 1 aktif Komiser, Bylock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş insanı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla illerinde polis ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonlar devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA