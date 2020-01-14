İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı
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İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.

14.01.2020 07:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 07:50
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı

merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.


İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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