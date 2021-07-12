İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı (2)
125 GÖZALTI İzmir merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden 125'inin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
125 GÖZALTI
İzmir merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden 125'inin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık