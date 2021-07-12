İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı (2)

125 GÖZALTI İzmir merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden 125'inin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.