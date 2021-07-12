İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı (2)
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İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı (2)

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

125 GÖZALTI İzmir merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden 125'inin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

125 GÖZALTI 

İzmir merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden 125'inin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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