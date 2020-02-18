İzmir merkezli 43 ilde büyük FETÖ operasyonu
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İzmir merkezli 43 ilde büyük FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 43 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Deniz ve Hava Kuvvetleri Mensubu 101'i muvazzaf, 157 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.

18.02.2020 08:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:22
İzmir merkezli 43 ilde büyük FETÖ operasyonu

merkezli 43 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Deniz ve Hava Kuvvetleri Mensubu 101'i muvazzaf, 157 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.


İzmir merkezli toplam 43 farklı ilde İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı başlatılan operasyonda, şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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