İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 157'ye yükseldi
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İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 157'ye yükseldi

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 157'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 214 şüpheliden 157'si yakalandı.

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 214 şüpheliden 157'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik dün başlatılan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararları verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Operasyonda gözaltı sayısı 157'ye yükselirken, 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararları mükerrer soruşturmalar, 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı da sağlık durumları nedeniyle iptal edildi.

Yakalanan 7 şüpheli, "faydalı itirafçılık" nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. Firari 44 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan operasyon kapsamında aranan ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olan F.T'nin yurt dışında olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Operasyon

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik dün başlatılan soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Zanlıların 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 7'sinin teğmen, 41'inin astsubay, 5'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu, gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F.T'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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