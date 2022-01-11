İZMİR MERKEZLİ 40 İLDE FETÖ OPERASYONU 133 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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İZMİR MERKEZLİ 40 İLDE FETÖ OPERASYONU 133 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir merkezli 40 ilde FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 133'ünün yakalandığı bildirildi.

İZMİR (DHA) - İzmir merkezli 40 ilde FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 133'ünün yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İZMİR MERKEZLİ 40 İLDE FETÖ OPERASYONU 133 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İZMİR MERKEZLİ 40 İLDE FETÖ OPERASYONU 133 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İZMİR MERKEZLİ 40 İLDE FETÖ OPERASYONU 133 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

 İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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