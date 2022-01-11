İZMİR MERKEZLİ 40 İLDE FETÖ OPERASYONU 133 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir merkezli 40 ilde FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 133'ünün yakalandığı bildirildi.
İZMİR (DHA) - İzmir merkezli 40 ilde FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 133'ünün yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.