İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2)
Haberler » Güncel » İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2) - Haber

İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2)

21 ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:45
İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2)

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.Operasyon kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler