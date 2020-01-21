İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2)
21 ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
21.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:45
21 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.Operasyon kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA