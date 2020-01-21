İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 25 gözaltı kararı
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İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 25 gözaltı kararı

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

21.01.2020 08:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:54
İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 25 gözaltı kararı

merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için 4 ilde operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA
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