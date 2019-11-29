İzmir merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

29.11.2019 08:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:27

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan toplamda 23 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı çıkarıldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan, ancak Bankasya hesap artışı, aleyhe beyan ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik kaydı gibi deliller bulunan 6 tıp doktoru, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 2 hemşire, 4 müşavir, 1 kurumsal iletişim uzmanı, 4 büro memuru, 4 esnaf ve 1 işçi hakkında gözaltı kararı verildi.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, İstanbul, Burdur ve Manisa'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA