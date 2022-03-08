İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2) - Haberler

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İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

Demirören Haber Ajansı, Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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87 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI İzmir merkezli 38 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 87'sinin yakalandığı öğrenildi.

İZMİR (DHA) - 87 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 38 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 87'sinin yakalandığı öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, İzmir, TSK, Güncel, Haberler

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