Son dakika haber! İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların, TSK içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü hatlardan iletişime geçtikleri tespit edildi.

İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların, TSK içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü hatlardan iletişime geçtikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil toplam 132 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyon ile 94 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FÖTÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri bu doğrultuda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Ayrıca haklarında beyan olan aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 33'ü muvazzaf, toplamda 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

94 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 35 ilde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 132 şüphelinden 94'ü yakalanırken, operasyona ilişkin firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Son dakika haber! İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber! İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber! İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber! İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 08:22:36. #1.14#

title