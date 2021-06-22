İzmir merkezli 35 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı (2)

94 KİŞİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 35 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

94 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli 35 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ mahrem imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen 132 kişi hakkında gözaltı kararı olan operasyonda, şu ana kadar 94 kişinin yakalandığı öğrenildi. Öte yandan, ekiplerce firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Fırat AKAY/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay