İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 64 gözaltı (3)
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İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 64 gözaltı (3)

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 64'e yükseldi.

20.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:19
İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 64 gözaltı (3)

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 64'e yükseldi. Devam eden operasyon kapsamında 24 kişinin daha arandığı bildirildi.İZMİR,


Kaynak: DHA
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