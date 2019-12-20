İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 64 gözaltı (3)

20.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:19

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 64'e yükseldi. Devam eden operasyon kapsamında 24 kişinin daha arandığı bildirildi.İZMİR,

Kaynak: DHA