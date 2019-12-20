İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı (2)
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İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ARASINDA JANDARMA KOMUTANLARI DA VARİzmir merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması'na yönelik operasyonda, 8 kişi daha gözaltına alındı.

20.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:28
İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ARASINDA KOMUTANLARI DA VAR

merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması'na yönelik operasyonda, 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 60'a yükselirken, şüpheliler arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında 28 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi. 


Kaynak: DHA
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