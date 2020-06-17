İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçti. Operasyonun düğmesine basan ekipler, İzmir, Muş ve Manisa'da eş zamanlı operasyonda 11 şahsı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA