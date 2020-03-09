İzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 7 gözaltı kararı
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İzmir, 3. Sayfa

İzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 7 gözaltı kararı

- İzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 7 gözaltı kararı İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

09.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:48
İzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 7 gözaltı kararı

- İzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 7 gözaltı kararı

İZMİR - İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'si yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte madeni Euro sürmek isteyen şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde bulunan 7 şahsa yönelik 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 24 adet sahte madeni 2 Euro basımında kullanılan baskı makinası kalıbı, 68 adet basılmış sahte madeni 2 Euro, sahte Euro basımında kullanılan 19 bin 550 adet metal renkli pul, basıma hazır 5 adet madeni 2 Euro göbek kısmı, basıma hazır 6 adet 2 Euro dış çerçeve halkası, sahte Euro basımında kullanılan 770 adet iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş toplamda 5 bin 250 gram renkli materyal, 2 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı silah ve14 adet gerçek ve kurusıkı mermiye el konuldu.

6 şüpheli yakalandı

Öte yandan, gerçekleşen operasyonda G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken Z.İ. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 7 gözaltı kararı

Kaynak: İHA

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İzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 7 gözaltı kararı

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