İzmir merkezli 3 ilde "sahte madeni avro" operasyonunda 6 zanlı yakalandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir merkezli 3 ilde "sahte madeni avro" operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Haber
Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel

İzmir merkezli 3 ilde "sahte madeni avro" operasyonunda 6 zanlı yakalandı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasaya "sahte madeni avro" sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

09.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:26
İzmir merkezli 3 ilde

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasaya "sahte madeni avro" sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Sahtecilik Suçları Büro

Amirliği ekipleri, piyasaya "sahte madeni avro" sürmek isteyen kalpazanlara yönelik çalışma başlattı.

İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda G.B, Y.B, T.A, S.Y, A.D ve Y.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.B'nin iş yerinde yapılan aramada iki baskı makinesi kalıbı, 68 sahte madeni 2 avro, sahte avro yapımında kullanılan 19 bin 550 metal renkli pul (rondele) ve 770 iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş 5 bin 250 gram renkli materyal, biri kuru sıkı 3 tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adresinde bulunamayan Z.İ'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Vladimir Putin İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Can Yaman Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: İzmir merkezli 3 ilde "sahte madeni avro" operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:05:01. #1.15#