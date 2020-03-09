İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu - Haber
Mali Suçlarla Mücadele, Manisa, İzmir, Güncel

İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu

İZMİR merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sahte madeni euro üretip piyasaya süren 6 kişilik çete çökertildi.

09.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:27
İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu

İZMİR merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sahte madeni euro üretip piyasaya süren 6 kişilik çete çökertildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Afyon ve Manisa'da sahte madeni euro üretip piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A.  gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.B.'nin adresinde yapılan aramada 68 adet sahte 2 euro, 24 baskı makine kalıbı, 19 bin 550 metal renkli pul, 770 adet sahte euro yapımında kullanılan iç halka ve 5 kilo 250 gram renkli materyal, 1'i kurusıkı 3 tabanca ve bunlara ait 14 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili Z.İ. adlı bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Ömer Çelik Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Emine Bulut Sinan Akçıl Şahan Gökbakar
Spor Falcao İsmail Kartal Emre Belözoğlu Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:58:12. #1.14#