İzmir merkezli 28 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 21 tutuklama
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İzmir merkezli 28 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 21 tutuklama

İZMİR merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Foça İlçe Jandarma Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 53 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İzmir merkezli 28 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 21 tutuklama
19.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:45

İZMİR merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Foça İlçe Jandarma Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 53 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen 48'i muvazzaf asker, 66 şüpheliden 53'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin  ardından aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, 21 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada tutuklananların arasında Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E.'nin olduğu öğrenilirken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirtildi.  Ekipler, firari şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Fırat AKAY
Fırat AKAY
DHA Editörü
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