İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 160 gözaltı (2) GÖZALTI SAYISI 160'A YÜKSELDİİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 160'a yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 160'A YÜKSELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 160'a yükseldi. Şüphelilerin büyük çoğunluğunun, örgütün üst düzel mahrem imamlarıyla, ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek operasyonla ilgili bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Aşkın, "Alçak Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı Türkiye Cumhuriyetimizin hem Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın hem de emniyetin mücadelesi sürüyor. Bugün de güzel ve kapsamlı bir çalışma oldu. Operasyonu 191 şüpheliye yönelik olarak, 26 ilde yaptık. Konuyla ilgili bilgi almak üzere arkadaşların yanına geldik. Narkotik Şube'nin sokak satıcılarına karşı, Kaçakçılık Şube'nin de hem tarihi eser kaçakçılığına hem de kaçak olarak üretilen hijyen ürünlerine yönelik güzel çalışmaları oldu. Nasıl ki bölücü terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadele dağdaki son terörist bitene kadar devam edecekse, alçak Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik mücadele de örgüt son bulana kadar devam edecek. Bununla ilgili, hala görevde olanlara yönelik çalışmaların çok kritik olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle devam ediyoruz" dedi.

Davut CAN/ İZMİR,

Kaynak: DHA