İzmir merkezli 23 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon
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İzmir merkezli 23 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir merkezli 23 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 145'i yakalandı.

İzmir merkezli 23 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon
09.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:22

İzmir merkezli 23 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 145'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2004-2016 yılları arasında İzmir'deki sınavlarda FETO¨ mensuplarınca mu¨lakat aday numarasının s¸ifrelenip, bu s¸ifre u¨zerinden tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarına bu aday numarasının verilerek mu¨lakatlarda bas¸arılı sayılması suretiyle usulsu¨zlu¨k yapıldığı belirlenerek 191 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

I·zmir Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Organize Suc¸larla Mu¨cadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve 22 ilde 173'ü muvazzaf havacı astsubay, 6'sı muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf üsteğmen, 8'i Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Operasyonda, 191 şüpheliden 145'inin yakalandığı belirtildi.

Örgütün şifrelediği aday numaraları

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma yöntemlerinden mülakat sınavlarında aday numarası şifreleme yönteminin 2013 yılında İstanbul'da Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubaylık Meslek Yu¨ksekokulu sınavlarında uygulandığı tespitinin ardından Hava Astsubay Meslek Yu¨ksek Okulu sınavlarına

katılan adaylara ait bilgiler üzerinde bilirkişi heyetince çalışma yürütüldü.

İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yu¨ksek Okulu için 2005, 2011 ve 2012'de yapılan mu¨lakat sınavlarında da aynı yöntemin kullanıldığını tespit eden bilirkişi heyeti, aday numaralarının bazı haneleri toplandığında belli sonuçlar verecek şekilde şifreleme yapıldığını tespit etti.

Aday numaralarının örgütün şifrelemesinin dışında tesadüfi olarak şifreye uygun olma olasılığının ise "Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez bu¨yu¨k

ikramiye kazanmış olma olasılığından daha ku¨çu¨k" olduğuna dikkati çekilen bilirkişi raporunda, aday numarası formüle uygun olan adayların örgu¨tsel faaliyet kapsamı dışında olamayacağı vurgulandı.

Mu¨lakatlarda

kendilerine verilen aday numarasının örgütün formu¨lüne uygun olduğu belirlenen şüphelilerden 154'ünün ise terör örgu¨tu¨nu¨n sözde TSK yapılanmasında askerlerden sorumlu sivil unsurlarca kullanılan ankesörlu¨ ve kontörlu¨ sabit hat veri havuzundaki hatlarla aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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