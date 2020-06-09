İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 160'a yükseldi İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 160'a yükseldiİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 2'si muvazzaf üsteğmen, 6'sı muvazzaf teğmen, 173'ü muvazzaf...

İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 160'a yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 2'si muvazzaf üsteğmen, 6'sı muvazzaf teğmen, 173'ü muvazzaf Astsubay, 8'i TSK'dan ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından başlatılan operasyonlarda, gözaltı sayısı 160'a yükseldi. Şüphelilerin büyük bir çoğunluğunun, örgütün üst düzel mahrem imamlarıyla, ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları belirlendi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir merkezli 26 ilde yapılan operasyonlarla ilgili bilgi almak için, Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldi. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Aşkın, "Alçak Fethullahçı Terör Örgütü'ne karşı Türkiye Cumhuriyetimizin hem Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın hem de emniyetin mücadelesi sürüyor. Bugün de güzel ve kapsamlı bir çalışma oldu. Operasyonu 191 şüpheliye yönelik olarak, 26 ilde yaptık. Konuyla ilgili bilgi almak üzere arkadaşların yanına geldik. Narkotik Şube'nin sokak satıcılarına karşı, Kaçakçılık Şube'nin de hem tarihi eser kaçakçılığına hem de kaçak olarak üretilen hijyen ürünlerine yönelik güzel çalışmaları oldu. Nasıl ki bölücü terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadele dağdaki son terörist bitene kadar devam edecekse, alçak Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik mücadele de örgüt son bulana kadar devam edecek. Bununla ilgili, hala görevde olanlara yönelik çalışmaların çok kritik olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA