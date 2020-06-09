İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 145 gözaltı
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İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 145 gözaltı

İZMİR merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 145 gözaltı
09.06.2020 08:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:27

İZMİR merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 145 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 2'si muvazzaf üsteğmen, 6'sı muvazzaf teğmen, 173'ü muvazzaf Astsubay, 8'i TSK'dan ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin tamamının Hava Kuvvetleri'nden olduğu öğrenilirken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir ve 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.  Operasyonda 145 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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