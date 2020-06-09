İzmir merkezli 22 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon İzmir ve 22 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 145'i yakalandı.

İzmir ve 22 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 145'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2004-2016 yılları arasında İzmir'deki sınavlarda FETO¨ mensuplarınca mu¨lakat aday numarasının s¸ifrelenip, bu s¸ifre u¨zerinden tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarına bu aday numarasının verilerek mu¨lakatlarda bas¸arılı sayılması suretiyle usulsu¨zlu¨k yapıldığı belirlenerek, 191 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

I·zmir Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Organize Suc¸larla Mu¨cadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve 22 ilde 173'ü muvazzaf havacı astsubay, 6'sı muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf üsteğmen, 8'i Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Operasyonda, 191 şüpheliden 145'inin yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerin 2005, 2011 ve 2012 yıllarında I·zmir'de yapılan Hava Astsubay Meslek Yu¨ksek Okulu mu¨lakatlarında kendilerine verilen aday numarasının her sınav yılı ic¸in tespit edilen formu¨le go¨re avantajlı grupta bulundukları, tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarınca mu¨lakat aday numarası u¨zerinden belirlenen formu¨le (s¸ifreye) uygun aday numarası aldıkları belirlendi.

Şüphelilerden 154'u¨nu¨n şifreli aday numarası verilmesinin yanında örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefon irtibatı da bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA