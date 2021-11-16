İZMİR MERKEZLİ 21 İLDE 'SAADET ZİNCİRİ' OPERASYONU; 81 KİŞİ GÖZALTINDA - Haberler
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İZMİR MERKEZLİ 21 İLDE 'SAADET ZİNCİRİ' OPERASYONU; 81 KİŞİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir merkezli 21 ilde, 89 şüpheli hakkında saadet zinciri kurarak, dolandırıcılık yaptıkları iddiası üzerine başlatılan operasyonun detayları belli oldu.

ANTALYA (DHA) - İzmir merkezli 21 ilde, 89 şüpheli hakkında saadet zinciri kurarak, dolandırıcılık yaptıkları iddiası üzerine başlatılan operasyonun detayları belli oldu. Operasyonda şu ana kadar 81 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 'Fons Şirketler Grubu' ismiyle faaliyet gösteren 6 şirket kurdukları; İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerdeki rezidanslardan kiraladıkları dairelerde şubeler açtıkları ve halkı etkilemek için lüks araçlara bindikleri belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 şirkete ait tapular, hizmet protokolleri, banka hesabı hareket dökümleri, tahsilat makbuzları ve çok satıda dijital materyalin yanı sıra 540 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın miktarının henüz net olarak belirlenemediği öğrenildi.

İZMİR MERKEZLİ 21 İLDE 'SAADET ZİNCİRİ' OPERASYONU; 81 KİŞİ GÖZALTINDA

İZMİR MERKEZLİ 21 İLDE 'SAADET ZİNCİRİ' OPERASYONU; 81 KİŞİ GÖZALTINDA

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