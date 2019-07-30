İZMİR MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU 23 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İZMİR merkezli 15 ilde FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ileri sürülen ve 'mahrem imamlarca' ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları tespit edilen 20'si muvazzaf asker, 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İzmir, Ankara, İstanbul, Kayseri, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Muğla, Yalova, Malatya, Amasya, Adana ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin aktif görevde olan 1 teğmen ile 19 astsubay ve meslekten ihraç edilen 1 teğmen ve 2 emekli astsubay olduğu belirtildi.

24 KADIN HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Ayrıca, örgütün İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kadın yapılanmasına yönelik bir başka soruşturmada ise 24 kadın hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Halil İbrahim KARABIYIKİZMİR, (DHA)-



Kaynak: DHA