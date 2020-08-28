İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
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İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

İZMİR merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
28.08.2020 08:15 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:18

İZMİR merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'nda faaliyet gösteren ve haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerinden yola çıkarak, örgütün sözde üst düzeydeki 'mahrem abi'lerinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunun devam ettiği ve şu ana kadar 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra TEM Şube'ye götürüldü. 

 


Kaynak: DHA

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