İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
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İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
28.08.2020 08:04 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:04

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 59 şüpheliden 24'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren ve haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerinden yola çıkarak, örgütün üst düzeydeki mahrem imamlarının (abilerinin) yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun devam ettiği ve 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, TEM Şubeye götürüldü. 

Kaynak: DHA

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