İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında (3)
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İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında (3)

14.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:20
İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında (3)

İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında (3)ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANIİzmir merkezli 12 ilde, MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 4'ünün İzmir Büyükşehir...

İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında (3)

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANI

İzmir merkezli 12 ilde, MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 4'ünün İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şüphelilerden S.O.R.'nin İZELMAN'da sanat yönetmenliği yaptığı, T.K.'nin otopark görevlisi, C.T.'nin mezarlık görevlisi, E.A.'nın da İZFAŞ'ta bilet satış görevlisi olarak çalıştıkları belirlendi.Öte yandan gözaltına alınan 48 şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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