İzmir merkezli 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu - İl Emniyet Müdürü Aşkın'ın açıklaması - İZMİR
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İzmir merkezli 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu - İl Emniyet Müdürü Aşkın'ın açıklaması - İZMİR

İzmir merkezli 12 ilde, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

25.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:57
İzmir merkezli 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu - İl Emniyet Müdürü Aşkın'ın açıklaması - İZMİR

merkezli 12 ilde, 'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 104 zanlı hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 55 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenlerden 22'sinin cezaevinde olduğu, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İzmir merkezli 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu - İl Emniyet Müdürü Aşkın'ın açıklaması - İZMİR
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