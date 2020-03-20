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İZMİR Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli

"Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli"DÜNYA genelinde yayılan Türkiye'de de görülen koronavirüs sonrası kolonya ve dezenfektanlara rağbet oldukça arttı.

20.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:43
İZMİR Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli

"Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli"

DÜNYA genelinde yayılan Türkiye'de de görülen koronavirüs sonrası kolonya ve dezenfektanlara rağbet oldukça arttı. Evde yapılabilecek dezenfektan tarifleri veren Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, standarta uygun olmayan bir dezenfektanın en az koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ederken, ölenlerin sayısındaki artış vatandaşı korkutmaya devam ediyor. Tedirgin olan vatandaşlar ise çareyi maske ve eldiven takıp, kolonya ve dezenfektanlar kullanmakta buldu. Özellikle el dezenfektanlarının fiyatındaki artış ya da bulunamaması, bu ürüne ulaşımı zorlaştırdı. Bazı fırsatçılar ise bu ürünleri merdiven altı üretmeye başladı. İçeriğinde metil alkol ya da uygun olmayan bir etil alkol kullanımının, birçok sağlık sorununa yol açtığı uzmanlarca vurgulandı.

'KORONAVİRÜSTEN KORUNAYIM DERKEN HASTA OLMAYIN'

Sahte dezenfektanların tehlikelerini anlatan Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, standarda uymayan bu ürünler konusunda halkı uyarıp, şu bilgileri verdi:

"Fırsatçılar, merdiven altı üretim yapan insanlar, insan sağlığını düşünmeden üretim yapıyor. Bunların çok ciddi riskleri var. Bu ürünlerin koronavirüs kadar tehlikesi var. Bu tür üretimlerde içeriğindeki alkolün ne olduğu konusunda şu riskler var. Metenol mu kullanıyorlar, yoksa yine kullanılmaması gereken bir alkol mü kullanıyorlar belli değil açıkçası. Ayrıca bu ürünlerin ürettiği yerler de hijyen konusunda önemli. Bunun dışında aldıkları ürün etkili mi, yoksa sadece jelleştirilmiş alkol mü bilmek gerek. Koronadan korunayım derken, ciddi bir olumsuzluk yaşanabilir" dedi. Evde yapılabilecek kolay dezenfektan tarifleri de veren Kahrıman, kullanılacak alkolü eczanelerden temin edilebileceğini söyledi. İlk tarifte 1 su bardağın 1/5'i kadar saf alkole, bu alkol miktarının yüzde 20'si kadar su koyup kullanılabileceğini ifade etti. Alkol içerikli bir ürünün sık kullanımının cilde zararları olduğunu da hatırlatan Kahrıman, ikinci tarifte ise bu sorunu giderecek yöntemi de söyledi. İlk tarifte hazırlanan dezenfektanın içine az miktarda nemlendirici krem karıştırıp kullanabileceğini söyledi. Son tarifte ise alkole su ilave etmeden yine yoğun miktarda nemlendirici kremle karıştırıp, kullanabileceğini kaydetti. Kahrıman, hazırlanan dezenfektanlara limon gibi uçucu kokular ilave ederek de kullanabileceğini aktardı. Vatandaşlar ise koronavirise karşı dezenfektanlarla önlem aldığını belirten vatandaşlardan Burcum Eskiesmacı (32), "Koronavirüse karşı önlem alıyoruz. Dışarıya daha sık çıkmamaya çalışıyorum. Ellerim için dezenfektan ve kolonya kullanıyorum. Misafir kabul etmiyorum. Ben bu ürünleri kremle kullanıyorum bu nedenle herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum" dedi. Bir diğer vatandaş Fatma Yalçın (43), "Aşırıya kaçmayacak şekilde dezenfektanları kullanıyorum. Dokunduğunuz alanları çamaşır suyuyla temizliyoruz. Aşırı kullanmıyorum dezenfektanları çünkü ellere zararı olduğunu biliyorum" dedi. Evli ve 1 çocuk babası Mustafa Burhan ise, "Bu dönem hijyene dikkat ediyorum. Özellikle dezenfektan ve kolonya kullanıyorum. Mesafeli duruyorum. Sık kullanımsa ellere zararını şu an düşünemeyeceğim, önemli olan virüsten korunmak" dedi.

İZMİR Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli

Kaynak: DHA

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İZMİR Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli

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