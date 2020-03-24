İZMİR-Menderesli üreticilerden Papa'ya mektup, 'Meryemana'nın dibine çöp tesisi kuruyorlar'
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İZMİR-Menderesli üreticilerden Papa'ya mektup, 'Meryemana'nın dibine çöp tesisi kuruyorlar'

Mendereslilerden Papa'ya mektup: Meryem Ana Evi yakınına çöp tesisi kuruyorlarİZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes ilçesinde kurmayı planladığı 2 bin ton kapasiteli Menderes Güney- 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, ilçedeki üreticilerin tepkisine neden oldu.

24.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:13
İZMİR-Menderesli üreticilerden Papa'ya mektup, 'Meryemana'nın dibine çöp tesisi kuruyorlar'

Mendereslilerden Papa'ya mektup: Meryem Ana Evi yakınına çöp tesisi kuruyorlar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes ilçesinde kurmayı planladığı 2 bin ton kapasiteli Menderes Güney- 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, ilçedeki üreticilerin tepkisine neden oldu. Tesisin kurulacağı Çakaltepe Gölova mevkisinin Meryem Ana Evi'ne 13 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a konuyla ilgili mektup göndereceğini belirterek, "Bizim kutsal toprağımız nasıl Mekke ise onlar için de kutsal toprak burası. Meryem Ana Evi'nin dibine çöp tesisi kuruyorlar. Bu tesis olursa pislik, koku oraya da gelecek. Onlar da tepki verirler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin çöp sorunu çözmek ve çöpü ekonomik değere dönüştürmek için Menderes ilçesinde katı atık bertaraf tesisi kurmaya hazırlanıyor. 10 MW enerji üretim kapasiteli tesis, Çakaltepe Gölova mevkisinde kurulacak.

Menderes ile Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarının değerlendirileceği, günde 2 bin ton kapasiteli Menderes Güney-2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin ihalesi yapıldı. İhaleyi, yılda 4 milyon 250 bin TL kira bedeliyle en yüksek teklifi veren Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. kazandı. Söz konusu şirket tesisi kuracak ve 15 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne kira vererek, işletecek.

İzmir'in 4'üncü katı atık bertaraf tesisi olacak olan Menderes Güney- 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Menderesli üreticilerin tepkisine neden oldu. Bölgedeki 20 bin dönümde sera kurulduğunu ve yılın 12 ayı tarımsal üretim yapıldığını ifade eden Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, zeytin, şeftali, domates ve mandalina gibi çok sayıda üründe kalite ve verim kaybı yaşanabileceğini dile getirdi. Selçuk, Zeytinköy, Kuşadası ve Barutçu'nun su şebekesinin bölgeden geçtiğini söyleyen Telli, "Burada hayvan çiftlikleri var, zeytin alanlarımız çok geniş. Aynı zamanda tarihi İpek Yolu güzergahındayız. Meryem Ana Evi'ne 13, Selçuk ve Efes'e 10 kilometre uzaklıktayız. Selçuk Belediyesi, Zeytinköy ve Pamucak'taki otellere içme suyu buradan gidiyor. Artık buraya her gün tonlarca çöp gelecek. Etrafı çevirecekler, ağaçları sökecekler. Bizim başka şansımız yok. Sanayi gelişmemiş, tarım yapıyoruz" dedi.

'KANAYAN YARAYI KUCAĞIMIZDA BULDUK'

Katı atık tesisine Menderes halkı olarak kesinlikle karşı olduklarını anlatan Telli, biri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, diğeri Vatikan Büyükelçiliği'ne gönderilmek üzere 2 mektup yazdığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Katı atık tesisine taşınacak çöplerin etrafa dökülmemesi için uçan yol yapmaları lazım. Çöp, İzmir'in yıllardır kanayan yarası, biz bunu kucağımızda bulduk. Biri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diğeri de Papa'ya verilmek üzere iki mektup yazdım. Bizim kutsal toprağımız nasıl Mekke ise onlar için de kutsal toprak burası. Meryem Ana Evi'nin dibine çöp tesisi kuruyorlar. Bu tesis olursa pislik koku oraya da gelecek. Onlar da tepki verirler. Ayrıca nerede bu çevreciler? Burada insan hayatı söz konusu. Buranın suyu Tahtalı Barajı'na karışıyor. "

'ORMAN KATLİAMI YAPACAKLAR'

Üreticilerden Süleyman Kaplan da Türkiye'deki en iyi domatesin bölgelerinde yetiştiğini söyleyerek, "En iyi domatesi Bursa yetiştiriyor denir. Biz Bursa'yı geçtik. Türkiye'nin en iyi domatesi bizde. Jeoloji mühendislerinin açıkladığına göre yere düşen bir damla pisliğin 15 kilometreye yayılma ihtimali var. Çöp taşıyan araçlar gelip köyün içinden geçecek, sızıntıları olacak. Alternatif yol için orman katliamı yapacaklar. Köyümüzde 10 bin şeftali ağacı var. 10 bin dönümde domates üretiliyor. Tüm ürünler yerle bir olur. Biz çöplük istemiyoruz" dedi.

Menderes Gölova Mahalle Muhtarı Murat Kepenek de şunları söyledi:

"44 muhtar olarak bu çöpü istemiyoruz. Köyün nefes alacağı yer burası. Zeytinle uğraşıyoruz. Burada çöp tesisi istemiyoruz. Çöp tesisi Sakaltepe Gölova sınırlarında kurulacak. Burası köye yakın, anayola yakın. Rüzgar köyün üstüne getirir kokuyu."

'ZEYTİN SİNEĞİ ARTAR'

Çakaltepe Köyü Muhtarı Güven Yılmaz da ise köyünde 3 bin kişi yaşadığını söyleyerek, "Gelir kaynağımız zeytinyağı. Buraya çöplük kurulursa kimse gelip zeytinyağı almaz" dedi. Menderes'te oturan İlyas Çamlı (78), "Ben burada doğdum büyüdüm. Bu çöp tesisi virüsten daha fena olacak. Biz zeytincilikten geçiniyoruz. En kaliteli mal bizde. Çöplük yaparlarsa bu köyün buradan kalkması lazım. Burası mahvolacak. Çoluğumuz çocuğumuz tehlikede" diye konuştu.

Mustafa Ay (75) toprakların çok verimli olduğuna dikkat çekerek,"Çöplük istemiyoruz, toprağımız, havamız, suyumuz tehlikede. Kimse bize gelip bir şey sormadı. Bilgi veren olmadı. Razı mısınız diye soran olmadı" dedi. Zeytin üretimi yapan Osman Ali Çimen (58) de şöyle konuştu:

"4 senedir en az 20 bin Gemlik zeytini dikildi. Ben en az 3 bin zeytin diktim. Çöp olursa zeytinlerimize çok zarar verecek. Zeytinde verim alamayız. Belediye de her yıl belli miktarda zeytin veriyor. Kendi paramızla da aldık. Çöp gelirse hayat durur. Zeytinlerimizi zaten meyve sineğinden kurtaramıyoruz. Sinekler daha da artacak. Kalite düşer, verim düşer."

İZMİR-Menderesli üreticilerden Papa'ya mektup, 'Meryemana'nın dibine çöp tesisi kuruyorlar'

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İZMİR-Menderesli üreticilerden Papa'ya mektup, 'Meryemana'nın dibine çöp tesisi kuruyorlar'

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