Menderes'te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Menderes'te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyor

22.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:03

İzmir'in Menderes ilçesinde bir dere yatağına kaçak olarak döküldüğü tespit edilen molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir dere yatağına kaçak olarak döküldüğü tespit edilen molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında çıkan haberler sonrası ekipler bölgede inceleme yaptı.

Kaçak döküldüğü belirlenen yaklaşık 80 kamyona yakın moloz ve hafriyat atığının kaldırılması için başlayan çalışmalar kapsamında, 20 kamyonluk bölüm temizlendi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hafriyat Takip Sistemiyle çevredeki MOBESE ve diğer güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

Menderes'te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyor
Menderes'te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyor
Menderes'te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyor
Menderes'te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menderes'te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 17:06:54. #1.15#
title