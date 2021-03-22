Menderes'te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde bir dere yatağına kaçak olarak döküldüğü tespit edilen molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir dere yatağına kaçak olarak döküldüğü tespit edilen molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında çıkan haberler sonrası ekipler bölgede inceleme yaptı.

Kaçak döküldüğü belirlenen yaklaşık 80 kamyona yakın moloz ve hafriyat atığının kaldırılması için başlayan çalışmalar kapsamında, 20 kamyonluk bölüm temizlendi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hafriyat Takip Sistemiyle çevredeki MOBESE ve diğer güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı