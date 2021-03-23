İzmir Menderes'te dere yatağına dökülen molozlar kaldırıldı
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İzmir Menderes'te dere yatağına dökülen molozlar kaldırıldı

23.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:46
İzmir Menderes'te dere yatağına dökülen molozlar kaldırıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına kaçak döküldüğü tespit edilen 60 kamyon moloz çıkarıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına kaçak döküldüğü tespit edilen 60 kamyon moloz çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin incelemesi sonrası bölgede başlatılan temizleme çalışmaları tamamlandı.

Kaçak döküldüğü belirlenen 60 kamyon moloz ve hafriyat atığı kaldırıldı.

Menderes Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak inşaat atığı dökenleri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve bölgede düzenli devriye gezdiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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