İZMİR Mehmet Laçin, İzmir'deki evlat nöbetini sürdürüyor
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Halkların Demokratik Partisi, İzmir, Laçin, PKK, Güncel

İZMİR Mehmet Laçin, İzmir'deki evlat nöbetini sürdürüyor

Mehmet Laçin, İzmir'deki evlat nöbetini sürdürüyorDİYARBAKIR'da, kızı Gamze Laçin'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önündeki ailelerle evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, ameliyat olmak için geldiği İzmir'de eylemine bugün de devam etti.

10.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:07
İZMİR Mehmet Laçin, İzmir'deki evlat nöbetini sürdürüyor

Mehmet Laçin, İzmir'deki evlat nöbetini sürdürüyor

DİYARBAKIR'da, kızı Gamze Laçin'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önündeki ailelerle evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, ameliyat olmak için geldiği İzmir'de eylemine bugün de devam etti. HDP İzmir İl Binası önündeki polisler eşliğinde evlat nöbetini sürdüren Laçin, "Biz PKK'yı tanımayız, PKK da bizi tanımaz. Ama HDP, PKK'yı da bizi de tanıyor. 191 gündür nöbetteyim, 191 sene de geçse nöbeti bırakmayacağım" dedi.

Diyarbakır'da başlatılan evlat nöbetine katılan, ancak 'bypass' ameliyatı olmak üzere oturduğu İzmir'e dönen Mehmet Laçin, evlat nöbetine bugün de, HDP İzmir İl Binası önünde devam etti. Kızı Gamze Laçin'in, Kocaeli'nden önce İstanbul'a geçtiğini ve buradaki HDP binasında eğitim aldığını, ardından Diyarbakır HDP İl Binası'na gittiğini, son olarak 2011 yılında burada kızının aklının çelinerek dağa çıkartıldığını söyledi. Laçin, "HDP bizim ilgimiz yok diyor, ama ilgisi olduklarını herkes biliyor. Özellikle Diyarbakır HDP binası, sevk binasıdır. İzmir Valiliği'nden süresiz olarak izin aldım. 191 gündür nöbetimi sürdürüyorum ama 191 gün değil, 191 sene de geçse yine de nöbeti bırakmayacağım. Kızımı aramaktan geri durmayacağım" dedi.

'HDP PKK'YI DA BİZİ DE TANIYOR'

Laçin, kendilerine bu zamana kadar neden nöbete başlamayıp da şimdi başladıklarını sorduklarını belirterek, "Geçen gün sosyal medyada birisi böyle yazmış. Biz, evlatlarımız ilk gün kaçırıldığında ne hissettiysek, bugün de aynı şeyleri hissediyoruz ve aynı noktadayız. Devletimize güvendiğimiz için bu eyleme başladık. Biz devletten güçlü değiliz, devletimize inanıyoruz. Evlatlarımızın bulunacağını düşünüyoruz. Biz PKK'yı tanımayız, PKK da bizi tanımaz. Ama HDP PKK'yı da bizi de tanıyor" dedi. Laçin, İzmir'deki nöbetine sağlık problemleri nedeniyle aralıklarla devam ettiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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