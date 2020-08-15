İZMİR Maskesiz dolaşanların bahaneleri tepki çekti Bunalıyorum maskenin içinde. Ruhum sıkılıyor
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İZMİR Maskesiz dolaşanların bahaneleri tepki çekti Bunalıyorum maskenin içinde. Ruhum sıkılıyor

Maskesiz dolaşanların bahaneleri tepki çekti: Bunalıyorum maskenin içinde.

15.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:35

Maskesiz dolaşanların bahaneleri tepki çekti: Bunalıyorum maskenin içinde. Ruhum sıkılıyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokaklarda maske takmak zorunlu hale geldi. Takmayanlara ceza kesilmesine rağmen, İzmir'in en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri'nde birçok vatandaşın maskeyi kolunda taşıdığı görüldü. Bahanesiyle şaşırtan ve maske takmayan vatandaşlardan Okan Kuşgil, "Maske takmıyorum. Bütün gün çok sıkıyor beni. Bunalıyorum maskenin içinde. Ruhum sıkılıyor" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokaklarda maske takmanın zorunlu hale gelmesinin ardından, vatandaşlar maske takmadan kalabalık yerlerde dolaşmaya devam ediyor. Birçok kişiye maske takmadıkları için ceza kesilmesine rağmen, İzmir'in en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürümekte olan vatandaşların maskeleri çene altında ve kollarında taşıdığı görüldü. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu hafta sonunda kendini sokağa atan İzmirlilerin en büyük bahanesi ise, sıcakta maske takmanın zor olması oldu. Maskesi koluna takılı olan Faruk Ergüzar, "Maskesiz dolaşmak 1 ay sonra tehlikeli olacak. Çünkü biz daha kışı görmedik. Benim kardeşim yurt dışında, Güney Amerika'da. Onunla konuşuyorum. Aylardır evden çıkamamışlar. Bu mikrop kış virüsü. Bize ilk geldiğinde mart ayıydı ve İzmir'de yazın başlangıcıydı. Kışın Türkiye'de dibi göreceğimize inanıyorum. Eylül'de Güneydoğu Bölgesi'nden başlayacak. İzmir'de de kasımdan sonra eve kapandığımız dönemden daha beter olacak. Bizim bünyemiz dünyadaki bütün ülkelerden güçlü. Ben virüsten korkmuyorum. Herkes bu mikroptan bir kez etkilenecek zaten. Bu maskeleri doktorlar ameliyatlarda sadece 10 dakika takıyor. Günde 10 kez değiştirmek lazım. Bu virüsün ne olduğu belli değil. Yaşlı nüfusu azaltmaya yönelik bir saldırı olduğunu da düşünüyorum" diye konuşarak şaşırttı.

'RUHUM SIKILIYOR'

Maskenin nefes alışını zorladığını ve bu nedenle kullanmadığını aktaran Okan Kuşgil, "Maske takmıyorum. Bütün gün çok sıkıyor beni. Bunalıyorum maskenin içinde. Ruhum sıkılıyor" şeklinde konuştu. Sadece kapalı alanlarda maske taktığını söyleyen Berke Ayaz (20), ise "Maske takmak zorunlu hale geldi. Ben kapalı alanlarda takmayı tercih ediyorum. Koronavirüs geçmedi. Ama benim için sıkıntı yok. Kendi önlemimi alıyorum. Gençler de sıkıntı yok diye havaya giriyor. Önemli olan kendimize dikkat etmemiz. Maske çok önemli değil" dedi.

İZMİR Maskesiz dolaşanların bahaneleri tepki çekti Bunalıyorum maskenin içinde. Ruhum sıkılıyor

Kaynak: DHA

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