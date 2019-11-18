İzmir maskeli hırsız kısa sürede yakalandı

18.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:57

Maskeli hırsız kısa sürede yakalandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, bir marketin camını kırarak işyerine giren kar maskeli hırsız T.D. (46), polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.D. tutuklandı.

Gençlik Caddesi üzerindeki bir marketin camını kırarak işyerine giren kar maskeli hırsız, işyerinde bulunan 2 cep telefonu ve 1 şarj cihazını alarak kaçtı. Sabah çalışanlar işyerine geldiklerinde hırsızlığı fark edip, polise bildirdi. Polis ekipleri, işyerinde inceleme yaptı ve hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık zanlısının kimliğinin T.D. olduğu belirlendi. Zanlı T.D., evinde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan cep telefonları bulundu. Çalınan eşyalar, sahibine teslim edildi. Zanlı T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan T.D.'nin hırsızlık için işyerine girdiği anlar da güvenlik kamerasınca görüntülendi. Pencereden işyerinin içine atlayan T.D.'nin ilk olarak yere düştüğü, daha sonra aya kalkıp, dükkanın içini gezdiği görüldü.

Kaynak: DHA