İZMİR Maskeli gelinlikle koronavirüs önlemi Maskeli gelinlikle koronavirüs önlemiİZMİRLİ gelinlik tasarımcısı Belma Ateş (50), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tedirgin olan gelin adaylarına özel maskeli gelinlik tasarladı.

Maskeli gelinlikle koronavirüs önlemi

İZMİRLİ gelinlik tasarımcısı Belma Ateş (50), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tedirgin olan gelin adaylarına özel maskeli gelinlik tasarladı. Yoğun talep olduğunu belirten Ateş, gelin adaylarının koronavirüsten korunacağını ve en mutlu günlerinde tedirgin olmayacaklarını ifade etti.

İzmir'de yıllardır gelinlik tasarımı yapan Belma Ateş, Türkiye'de koronavirüs olduğunun açıklamasının ardından gelin adaylarının tedirgin olduklarını belirtti. Bazı gelin adaylarının koronavirüs endişesi ile düğünlerini iptal ettiklerini ifade eden Ateş, gelin adaylarının tedirginliğini azaltmak ve rahatlatmak için yeni bir gelinlik tasarımı yaptı. Koronavirüs'ten korunmak adına üretilen maskeler ile şık bir gelinlik tasarımı oluşturan Ateş, gelin adaylarının rahat bir şekilde düğünlerini yapabileceklerini ifade etti. Geleneklerimiz gereği düğünlerde sarılma, tokalaşma ve öpme olduğunu söyleyen Belma Ateş, düğünlerde en çok evlenen çiftin çok sayıda kişiye temasta bulunduğunu vurguladı. Bu yüzden gelin adaylarının endişeli olduğunu ifade eden Ateş, bu endişeyi azaltmak adına gelinlik tasarımı yaptı. Tasarladığı maskeli gelinlik ile gelin adaylarından tam not alan Ateş, gelin adaylarının mutluluğuna koronavirüsün engel olamayacağını söyledi. Gelin adaylarından gelen tepkilerin olumlu olduğunu belirten Ateş, "Herkes gibi gelin adaylarımız da doğal olarak endişeliler. Biz de bunun üzerine tedbir almamız gerektiğini düşündük. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmaların ardından bu maskeleri geliştirdik. Böylelikle hem gelin adaylarımızın tedirginliği azaldı hem de en güzel günleri kabusa dönüşmeyecek. Maskelere gelen tepkiler de gayet olumlu" ifadelerini kullandı.

GELİNLİKLE UYUMLU ÜRETİLİYOR

Maskeleri hazırlarken gelinlikle uyumlu olmasına dikkat ettiklerini belirten Ateş, "Maskeleri hazırlarken, gelinliği ön planda tuttuk ve maske ile gelinliğin uyumlu olması için uğraştık. Gelinlikte kullandığımız malzemeleri maskede de kullandık. Maskeyi hazırlarken tüm malzemeleri kolonya ile dezenfekte ettik. Düğünden önce normal maskeyi de içine monte edip gelin adayına teslim ediyoruz" dedi.

Koronavirüse karşı maskelerin yanı sıra çeşitli önlemler de aldıklarını belirten Ateş, "Çalışanlarımın ve kendimin hijyenine oldukça dikkat ediyorum. Müşterilerimizle tokalaşmamaya çalışıyoruz. Ancak prova yaparken 1 metre mesafesini koruyamıyoruz. Provalardan önce ellerimizi dezenfekte edip maskelerimizi takıyoruz" derken, gelinlik satışlarında henüz koronavirüs etkisinin görülmediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA