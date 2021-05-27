İZMİR MARKETTE GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKİMİNE GÖZALTI
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İZMİR MARKETTE GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKİMİNE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir markette alışveriş yapan S.A. isimli kadının gizlice fotoğraflarını çeken ve işyerinin güvenlik kamerasınca o anları görüntülenen H.K. (29) adlı adam, polisin çalışması sonrası gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir markette alışveriş yapan S.A. isimli kadının gizlice fotoğraflarını çeken ve işyerinin güvenlik kamerasınca o anları görüntülenen H.K. (29) adlı adam, polisin çalışması sonrası gözaltına alındı.

Olay, geçen salı günü, saat 15.30 sıralarında, Menderes Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre H.K, alışveriş yapan S.A. isimli kadını, cep telefonuyla gizlice çektikten sonra marketten ayrıldı. Olay anı, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Durum fark edilince polise bildirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliğinin H.K. olduğu belirlenen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği belirtildi.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde H.K.'nın bir başka kadının daha peşinden gittiği görüldü.

İZMİR MARKETTE GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKİMİNE GÖZALTI
İZMİR MARKETTE GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKİMİNE GÖZALTI
İZMİR MARKETTE GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKİMİNE GÖZALTI
İZMİR MARKETTE GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKİMİNE GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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