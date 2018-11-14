İzmir, Manisa ve Aydın'a Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir, Aydın ve Manisa için zirai don uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi sebebiyle iki gün sürecek zirai don olayına karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada, perşembe gününden itibaren İzmir'in ve Aydın'ın iç kesimlerinde hafif zirai don; Manisa il genelinde hafif, doğusunda ise orta kuvvette zirai don olayının beklendiği bildirildi. Meteoroloji, zirai don olayının 17 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde sona ereceğinin tahmin edildiğini belirtirken, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi. - İZMİR