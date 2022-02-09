İzmir-Manisa kara yolunda kar etkili oldu - Haberler
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İzmir-Manisa kara yolunda kar etkili oldu

AA, Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir-Manisa kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

MANİSA (AA) - İzmir- Manisa kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İzmir-Manisa kara yolunun Sabucubeli mevkisinde etkili olan kar yağışı kısa sürede ana arterleri beyaza bürüdü.

Karayolları 2. İzmir Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, Sabuncubeli mevkisinde yolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

İzmir-Manisa kara yolunda kar etkili oldu

İzmir-Manisa kara yolunda kar etkili oldu

İzmir-Manisa kara yolunda kar etkili oldu

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Manisa, kar, Güncel, Haber

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