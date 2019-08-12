İZMİR MADALYALI PUL KOLEKSİYONU İLE GEZEREK TARİHİ ANLATIYOR

12.08.2019 11:12

İzmir'de yaşayan 58 yaşındaki filatelist (pul biriktiren) Fevzi Durak Kayar, 15 yıldır tüm dünyada Çanakkale Savaşı döneminde çıkan pulları toplayarak oluşturduğu 450 adet kağıda işlenmiş pul, zarf, kartpostal ve mektuptan oluşan koleksiyonu ile 2 madalya kazandı. Milli mücadelenin 100'üncü yılında PTT'nin düzenlediği organizasyona katılan Kayar, Atatürk'ün milli mücadele sürecinde gittiği illeri gezerek hem koleksiyonunu sergiliyor hem de yeni pullar topluyor.

İzmir'in Buca ilçesinde annesi ile yaşayan 58 yaşındaki emekli inşaat teknikeri Fevzi Durak Kayar, çocukluğundan beri ilgi duyduğu koleksiyonculuğa profesyonel olarak 15 yıl önce başladı. 1940 yılından itibaren PTT'nin bastığı tüm pulları biriktiren filatelist Kayar, tarihe ilgi duyması nedeni ile 'Çanakkale Savaşı' adlı tematik koleksiyonunda o dönemde dünyada basılan pul, zarf, kartpostal ve mektupları topladı. Yurtdışındaki materyalleri de internet üzerinden yapılan mezatlarda satın alan Kayar, Türkiye'de PTT'nin 1955, 1965, 1990, 1994 ve 2015 yıllarında çıkardığı Çanakkale Savaşı ile ilgili pul serilerinin de tümünü alarak koleksiyonuna ekledi. Kayar, 15 yılın sonunda biriktirdiği materyallerin tümünü asidi alınmış naylonlara koyarak, her sayfada materyallerin tarihinin ve hikayesinin bulunduğu yazılarla toplam 450 adet A4 kağıdından oluşan 'Çanakkale Savaşı' koleksiyonunu tamamladı. Bu koleksiyon ile 2017'de Ankara Milli Pul Sergisi'nde ve 2018'de Trabzon Milli Pul Sergisi'nde 86 puan alarak 2 madalya kazanan Kayar, 2019 yılında İzmir, Adana ve Çanakkale'de 5 sergi açtı. Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle mayıs ayından itibaren Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatma sürecinde gittiği illerde PTT'nin bastığı pul ve zarfları toplayan Kayar, 11 bin kilometre yol yaparak Türkiye'yi dolaştı. PTT ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'nun ortaklaşa yaptığı, '100 panoda 100 koleksiyon' adlı projeye katkı sağlayan Kayar, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak, Havza, Amasya ve Erzurum'a gitti. Kayar, rotayı eylül ayında Sivas'a ve son olarak ekim ayında da Ankara'ya giderek tamamlayacak. Kayar, madalyalı koleksiyonunu Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilemeye devam edecek.

'PUL KOLEKSİYONCULUĞU BENİM HAYATIM OLDU'

Pul biriktirmenin kendisi için çok büyük bir önemi olduğunu vurgulayan fitatelist Fevzi Durak Kayar, Bir tematik sergiye başladığınız zaman o tematik konuyla ilgili 5 sene, 10 sene pul bulabilirsiniz. Tematik koleksiyon yapıyorsanız o konuyla ilgili dünyadaki bütün pulları ve zarfları toplamanız gerekiyor. Ben hepsini topladım. Her çıkan pul ile beraber ilk gün zarfları çıkıyor, zarfları ve madalyonları topladım. Oluşturduğum koleksiyon dosyasında materyallerin tarihleri ve hikayelerini adeta bir tarih kitabı gibi anlattım. Bizim için ilk gün pul, damga ve zarfları çok önemli ve değerli. İlk gün zarfları 2 bin 500 adet, ilk gün pulları ise 100 bin adet basılır. İlk gün damgası sabah 9'da çıkar ve akşam 5'te imha edilir diye konuştu.

Pul koleksiyonculuğunun artık bütün hayatı olduğunu belirten Kayar, sözlerini şöyle tamamladı

Bu hastalık gibi bir şey oldu, ilk gün basılan pullar bazen farklı illerde oluyor. Sırf onları almak için gidiyorum. Hepsinde tarihimiz var, hepsi bize birçok şey anlatıyor. Bu benim ilgimi çekiyor, Çanakkale Savaşı'nı pul, zarf ve mektuplarla adeta yaşıyorsunuz. Koleksiyona en son kattığım parça ise bir İngiliz subayının 9 Ağustos 1915'te Çanakkale'de cepheden yazdığı, 10 Ağustos 1915 damgası ile İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı'na gönderdiği mektubun orijinali. Tercümede kısaca subay komutandan acilen birlik istiyor, zor durumda olduklarını belirtiyor. Ben bu koleksiyona çok değer veriyorum, ilgisi olanlar da takdir ediyorlar. Artık eskisi gibi mektuplaşma kalmadı, pullara verilen değer de azaldı. Fakat ben hala sergilerimde çocuklara, yeni nesile bir şeyler öğretmeye çalışıyorum.

Kaynak: DHA