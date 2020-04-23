İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi - Haberler
Anadolu Lisesi, 23 Nisan, Güncel, Haber

İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürpriziKORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden Eşrefpaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda küçük öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak için sürpriz video hazırladı.

23.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:05
İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden Eşrefpaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda küçük öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak için sürpriz video hazırladı.

İzmir Karabağlar Eşrefpaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ev ortamında hazırlanan video büyük beğeni topladı. Öğrenciler ve öğretmenler, evlerinde çektikleri video ile izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan kutlama görüntüsü, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Videonun sonuna okul tarafından daha önce yapılan 23 Nisan etkinliklerinden görüntüler de eklendi. Öte yandan, 'Hayat eve sığar', 'Evde hayat var' sloganlarına yer verilerek 'Evde kal' mesajı yinelendi. Videoya yaklaşık 20 öğrenci ve okul öğretmenlerinin tamamı katıldı. Okul Müdürü Selman Er, "23 Nisan'ı kutlamak ve kendi öğrencilerimizin olduğu kadar küçük öğrencilerin de moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için böyle bir çalışma yaptık. 23 Nisan coşkusunu sınıflarda, okullarda yaşayamadık belki ama evlerimizden bu coşkuya ortak olduk. Videoyu paylaştıktan sonra çok güzel geri dönüşler aldık. İzleyenler, 23 Nisan coşkusunu yaşadıklarını ve duygulandıklarını ifade ettiler" dedi.

'PSİKOLOJİLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Müdür Er bu süreçte öğrencilerle sürekli etkileşim halinde olduğunu dile getirip, "Okul sürecinde planladığımız bütün çalışmaları, imkanlar el verdiğince online olarak gerçekleştiriyoruz. Sürekli eğitimlerimiz oluyor. Her akşam ders programı oluşturarak hem velilerimize hem de öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Onun dışında virüs olmasa normal şartlarda yapacağımız etkinlikleri de internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Şiir dinletisine hazırlanıyoruz. Münazara turnuvamızı online olarak yaptık. Aynı şekilde Kütüphaneler Haftası'nda bir etkinliğimiz oldu. Çocuklarla sürekli etkileşim halinde oluyoruz. Çocuklar bu dönemde evlerde bunaldı. Onların psikolojisi bizim için çok önemli" diye konuştu.

İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı Haberler
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Aslı Enver Fettah Can Hande Yener Rafet El Roman
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 13:54:54. #1.15#
title